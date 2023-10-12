Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:13, 12 октября 2023Бывший СССР

В Нацбанке Украины заявили о необходимости «плана Б» в отношениях с МВФ

Глава Нацбанка Пышный: Украине нужен план Б в отношениях с МВФ на 2024 год

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украине нужен запасной план в отношениях с Международным валютным фондом (МВФ) для обеспечения финансовой стабильности на 2024 год. Об этом заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный, передает РИА Новости.

Во время встречи с первым заместителем директора-распределителя МВФ Гитой Гопинат Пышный предложил создать совместный «план Б» для сотрудничества в сфере обеспечения финансовой стабильности Украины. Это позволит обеспечить работу программы расширенного финансирования страны.

Пышный предупредил, что «где угодно и в любое время» может произойти турбулентность. Поэтому он попросил создать финансовый предохранитель для поддержания финансовой устойчивости Украины.

Ранее директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заверила, что у США останутся финансы для Украины даже в случае остановки работы правительства. При этом Вашингтон обеспокоен собственными запасами и боеспособностью.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве собрались открыть еще 17 станций метро. Где и когда их построят?

    Стали известны подробности о состоянии Брюса Уиллиса

    В Китае начали бороться с бегством капитала

    В Петербурге пройдет уникальное мероприятие

    Знахарь наслал пчел на воровок и заставил их сдаться в полицию

    В российском городе изъяли 26 коробок с бумагой для печати фальшивых долларов

    В Нацбанке Украины заявили о необходимости «плана Б» в отношениях с МВФ

    В Петербурге 11-летняя избитая школьница заявила о воспитании скалкой

    Стало известно о состоянии живущей в Израиле матери Иосифа Пригожина

    Пассажир самолета впал в истерику из-за задержки вылета и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости