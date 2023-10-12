В Нацбанке Украины заявили о необходимости «плана Б» в отношениях с МВФ

Глава Нацбанка Пышный: Украине нужен план Б в отношениях с МВФ на 2024 год

Украине нужен запасной план в отношениях с Международным валютным фондом (МВФ) для обеспечения финансовой стабильности на 2024 год. Об этом заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный, передает РИА Новости.

Во время встречи с первым заместителем директора-распределителя МВФ Гитой Гопинат Пышный предложил создать совместный «план Б» для сотрудничества в сфере обеспечения финансовой стабильности Украины. Это позволит обеспечить работу программы расширенного финансирования страны.

Пышный предупредил, что «где угодно и в любое время» может произойти турбулентность. Поэтому он попросил создать финансовый предохранитель для поддержания финансовой устойчивости Украины.

Ранее директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заверила, что у США останутся финансы для Украины даже в случае остановки работы правительства. При этом Вашингтон обеспокоен собственными запасами и боеспособностью.