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20:20, 29 сентября 2023Мир

США заверили Киев в помощи в случае остановки работы правительства

Белый дом: у США будут финансы для Киева в случае остановки работы правительства

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

У США останутся финансы для Украины даже в случае остановки работы правительства, однако Вашингтон обеспокоен собственными запасами и боеспособностью. В продолжении помощи Киеву при шатдауне заверила директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, сообщает ТАСС.

«Очевидно, что есть определенные остатки средств, чтобы продолжать поддержку Украины. При этом мы также беспокоимся и о наших собственных запасах, чтобы поставки Украине не сказались на боеготовности США», — сказала она.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что ведомство начало подготовку к возможному шатдауну правительства страны с 1 октября. По его словам, в ближайшие дни планируется определить, какие структуры продолжат функционировать, а какие приостановят свою деятельность.

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    Семен Александров
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