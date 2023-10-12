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18:42, 12 октября 2023Мир

В США заявили о готовности России к наступательной операции

Экс-разведчик США Шаффер: Россия обладает ресурсами для наступления на ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска обладают необходимыми ресурсами для начала наступательной операции на Украине в обозримом будущем. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил экс-разведчик США Тони Шаффер, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что это неизбежно. <…> Мы находимся в точке, когда русские начнут медленно и тщательно продвигаться вперед», — сказал он.

По мнению бывшего разведчика, уже стало очевидным, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпели поражение в этом конфликте. Он считает, что украинское контрнаступление пошло не по плану и не исключено, что в ближайшее время оно может полностью остановиться.

Ранее Шаффер заявил, что Россия нарастила военный потенциал вопреки лжи американских политиков. По его словам, истеблишмент распространяет данные, согласно которым Украина выигрывает сейчас в конфликте с Россией, несмотря на то что это ложь.

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    Дарья Балацкая
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