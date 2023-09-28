В США разоблачили ложь о конфликте на Украине
Бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил, что Россия нарастила военный потенциал вопреки лжи американских политиков о конфликте на Украине. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Шаффер рассказал, что американские политики распространяют данные, согласно которым Украина якобы выигрывает сейчас в конфликте с Россией. Власти также утверждают, что следующий оружейный комплекс для Киева станет особенно важным для хода военных действий, поскольку он позволит поразить российских солдат.
«Но ведь это не так! И близко не так. Более того, военный потенциал России наоборот вырос», — отметил американский экс-разведчик.
Эксперт добавил, что американские власти проводят политику, основанную на эмоциях вместо фактов. По его мнению, истеблишмент «скорее отправит всю страну воевать из-за лжи, чем примет правду».
Ранее в США санкции против России назвали провалом. С таким мнением выступил американский политолог Джон Миршаймер.