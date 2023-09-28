В США разоблачили ложь о конфликте на Украине

Экс-разведчик США Шаффер: РФ нарастила военный потенциал вопреки лжи Вашингтона

Бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил, что Россия нарастила военный потенциал вопреки лжи американских политиков о конфликте на Украине. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Шаффер рассказал, что американские политики распространяют данные, согласно которым Украина якобы выигрывает сейчас в конфликте с Россией. Власти также утверждают, что следующий оружейный комплекс для Киева станет особенно важным для хода военных действий, поскольку он позволит поразить российских солдат.

«Но ведь это не так! И близко не так. Более того, военный потенциал России наоборот вырос», — отметил американский экс-разведчик.

Эксперт добавил, что американские власти проводят политику, основанную на эмоциях вместо фактов. По его мнению, истеблишмент «скорее отправит всю страну воевать из-за лжи, чем примет правду».

Ранее в США санкции против России назвали провалом. С таким мнением выступил американский политолог Джон Миршаймер.