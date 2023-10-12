ВСУ разрушили мост между Ясиноватой и Горловкой

Глава округа Шевченко: обстрелы ВСУ разрушили мост между Ясиноватой и Горловкой

Обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушили мост между городами Ясноватой и Горловкой в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что кроме разрушения моста, под обстрел кассетными боеприпасами попала школа в поселке Красный Партизан. Пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее в селе Дроновка Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ начался пожар. Также стало известно о повреждении линии газоснабжения в результате атаки.