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11:33, 12 октября 2023Бывший СССР

ВСУ разрушили мост между Ясиноватой и Горловкой

Глава округа Шевченко: обстрелы ВСУ разрушили мост между Ясиноватой и Горловкой

Фото: Telegram-канал Дмитрия Шевченко

Обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушили мост между городами Ясноватой и Горловкой в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что кроме разрушения моста, под обстрел кассетными боеприпасами попала школа в поселке Красный Партизан. Пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее в селе Дроновка Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ начался пожар. Также стало известно о повреждении линии газоснабжения в результате атаки.

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    Александр Слабиев
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