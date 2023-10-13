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11:00, 13 октября 2023Силовые структуры

Обманувших чемпионку мира на миллион рублей поймали в Москве

В Москве полиция задержала двух мужчин за обман чемпионки мира Тимошининой

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Московская полиция задержала двух мужчин, похитивших обманом один миллион рублей у чемпионки России, Европы и мира по прыжкам в воду Светланы Тимошининой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Задержанным 18 и 19 лет предъявлено обвинение в мошенничестве. Они находятся под подпиской о невыезде.

В конце сентябре спортсменка получила в мессенджере сообщение якобы от лица президента Федерации прыжков в воду России. В фейковом сообщении было сказано, что с ней свяжется куратор спортивной ассоциации и даст инструкции относительно переводов, якобы сделанных от ее имени, на счета в недружественные страны. После этого с чемпионкой связались мошенники и под видом сотрудников ФСБ и ЦБ убедили снять свыше одного миллиона рублей и отдать курьеру для зачисления на «безопасный счет».

Спустя время Тимошинина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

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    Любовь Ширижик
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