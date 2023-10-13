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16:58, 13 октября 2023Экономика

В Азии перестали закупать подорожавший из-за войны Израиля с ХАМАС газ

В Азии остановили закупки СПГ из-за подорожания на фоне войны Израиля с ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Страны Азии останавливают закупки СПГ на зиму из-за того, что на фоне рисков с поставками, возникшими из-за войны Израиля с ХАМАС, выросли мировые цены на топливо. Об этом пишет Bloomberg.

Сжиженный газ предлагается покупателям в регионе по максимальной за восемь месяцев цене в 10 долларов за миллион британских тепловых единиц (BTU, тысяча кубометров газа содержит 35,8 миллиона BTU), утверждают трейдеры.

В материале отмечается, что подорожание отражает предполагаемые проблемы с поставками, а не скачок закупок, соответственно, речь идет о приостановке пополнения топливных запасов до прояснения ситуации. По словам Маса Одака, аналитика рынков газа и СПГ в Rystad Energy, Япония уже закупила значительный объем СПГ, в то время как Южная Корея отложила поставки.

Ранее стало известно, что газ в Европе подорожал почти на 15 процентов на фоне снижения закупок Египтом у Израиля, произошедшего после приостановки добычи на месторождении Тамар из-за войны. Страна использует часть израильского импорта для удовлетворения местного спроса, а остальное предпочитает экспортировать в виде СПГ.

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    Дмитрий Воронин
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