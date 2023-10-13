Глава российского города стал фигурантом дела о должностных преступлениях

В Новочебоксарске глава города стал фигурантом дела о должностных преступлениях

Глава администрации Новочебоксарска Чувашской республики Дмитрий Пулатов стал фигурантом уголовного дела о должностных преступлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

По информации издания, дело в отношении чиновника возбудили по материалам прокурорской проверки. Подозреваемого доставили в следственное управление Следственного комитета России. Решение о мере пресечения на время проведения следствия пока не принято.

Задержанный занимает должность главы с августа 2021 года.

12 октября экс-главу Шлиссельбургского городского поселения Ленинградской области Артема Желудова арестовали за захват здания администрации.