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12:20, 12 октября 2023Силовые структуры

Экс-главу российского поселения арестовали за захват здания администрации

В Ленобласти арестовали экс-главу поселения, захватившего здание администрации

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Шлиссельбургском городском поселении Ленинградской области арестовали бывшего главу Артема Желудова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

Экс-главе изменили меру пресечения с запрета определенных действий на содержание под стражей после того, как он забаррикадировался в здании администрации города.

Желудов обвиняется в превышении должностных полномочий — следствие считает, что в 2017 году он незаконно подписал разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в Кировском районе области, который был построен со значительными нарушениями. В августе 2023 года мужчину поместили в СИЗО, откуда выпустили после его апелляции.

9 августа Желудов и еще несколько человек ворвались в администрацию с цепями и «болгарками» и выгнали охрану. Бывший мэр взял под контроль вход в помещение с документами и «серверами с государственной информацией», а также препятствовал проходу сотрудников администрации и полицейских.

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