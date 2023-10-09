В России вышедший из СИЗО бывший мэр заблокировал здание администрации города
Бывший мэр Шлиссельбурга Артем Желудов заблокировал здание городской администрации. Незадолго до этого мужчина был выпущен из следственного изолятора, говорится на странице администрации Кировского района Ленинградской области во «ВКонтакте».
Утром 9 октября Желудов и еще несколько человек ворвались и администрацию с цепями и «болгарками», уточили в администрации. Они выгнали охрану и забаррикадировались, указано в публикации.
Бывший мэр контролирует вход в помещение, где хранятся документы расположены «серверы с государственной информацией». Также он препятствует проходу как сотрудников администрации, так и полицейских.
По словам врио главы Шлиссельбурга Спартака Чхетия, вместе с Желудовым в здание вошли десять человек «спортивного вида». Они запугали охрану и после ее ухода блокировали входы цепями, рассказал он журналистам издания 47news.