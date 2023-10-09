Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:37, 9 октября 2023Россия

В России вышедший из СИЗО бывший мэр заблокировал здание администрации города

Бывший мэр заблокировал здание администрации Шлиссельбурга в Ленобласти
Артем Желудов

Артем Желудов. Кадр: Кировский район Ленинградской области / YouTube

Бывший мэр Шлиссельбурга Артем Желудов заблокировал здание городской администрации. Незадолго до этого мужчина был выпущен из следственного изолятора, говорится на странице администрации Кировского района Ленинградской области во «ВКонтакте».

Утром 9 октября Желудов и еще несколько человек ворвались и администрацию с цепями и «болгарками», уточили в администрации. Они выгнали охрану и забаррикадировались, указано в публикации.

Бывший мэр контролирует вход в помещение, где хранятся документы расположены «серверы с государственной информацией». Также он препятствует проходу как сотрудников администрации, так и полицейских.

По словам врио главы Шлиссельбурга Спартака Чхетия, вместе с Желудовым в здание вошли десять человек «спортивного вида». Они запугали охрану и после ее ухода блокировали входы цепями, рассказал он журналистам издания 47news.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    В атаках на Израиль виновата разведка, считают западные журналисты. Как спецслужбы не увидели угрозу и допустили войну?

    Россиянам раскрыли способ в два клика решить один насущный вопрос

    Кремль анонсировал встречу Путина и премьера Ирака

    В Петербурге закрыли три «Угрюмочных»

    Названы способы замедлить развитие распространенной у пожилых людей болезни глаз

    В России вышедший из СИЗО бывший мэр заблокировал здание администрации города

    Стрелявшего по палатке с людьми россиянина задержали

    Женщину задержали в аэропорту с ящиком фекалий жирафа для необычного украшения

    Дмитрия Быкова начали проверять по статье о дискредитации ВС России

    В Израиле признали отсутствие данных о передаче оружия с Украины ХАМАС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости