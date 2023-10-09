В России вышедший из СИЗО бывший мэр заблокировал здание администрации города

Бывший мэр заблокировал здание администрации Шлиссельбурга в Ленобласти

Бывший мэр Шлиссельбурга Артем Желудов заблокировал здание городской администрации. Незадолго до этого мужчина был выпущен из следственного изолятора, говорится на странице администрации Кировского района Ленинградской области во «ВКонтакте».

Утром 9 октября Желудов и еще несколько человек ворвались и администрацию с цепями и «болгарками», уточили в администрации. Они выгнали охрану и забаррикадировались, указано в публикации.

Бывший мэр контролирует вход в помещение, где хранятся документы расположены «серверы с государственной информацией». Также он препятствует проходу как сотрудников администрации, так и полицейских.

По словам врио главы Шлиссельбурга Спартака Чхетия, вместе с Желудовым в здание вошли десять человек «спортивного вида». Они запугали охрану и после ее ухода блокировали входы цепями, рассказал он журналистам издания 47news.