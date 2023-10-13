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11:48, 13 октября 2023Мир

ХАМАС нанесло массированный удар по Ашкелону

Reuters: ХАМАС запустило 150 ракет по израильскому Ашкелону

Фото: Amir Cohen / Reuters

Радикальное палестинское движение ХАМАС сообщило о запуске 150 ракет по городу Ашкелон на юге Израиля. Об этом сообщает Reuters.

В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ближайшем к сектору Газа крупном израильском городе Ашкелоне после перерыва сработали сигналы воздушной тревоги.

Ранее, 10 октября, Ашкелон подвергся массированным ракетным ударам со стороны подразделения «Бригады Аль-Кассама», входящего в ХАМАС.

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    Дарья Балацкая
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