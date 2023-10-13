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12:17, 13 октября 2023Мир

Король Иордании предостерег госсекретаря США от выселения палестинцев

Король Иордании Абдалла II предостерег США от выселения палестинцев

Фото: Royal Hashemite Court / Handout / Reuters

Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн предостерег госсекретаря США Энтони Блинкена от выселения или любых других попыток перемещения жителей Палестины в соседние страны в ответ на атаку ХАМАС. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Кризис не должен распространяться на соседние страны и усугублять проблему беженцев», — заявил король.

Телеканал также напоминает, что на территории Иордании находятся порядка двух миллионов палестинских беженцев. Поэтому королевство настороженно относится к любому обострению в отношениях Израиля и Палестины.

Ранее секретарь Исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейн аль-Шейх сообщил, что глава государства Махмуд Аббас встретится с Блинкеном 13 октября.

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    Максим Габриелян
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