Король Иордании предостерег госсекретаря США от выселения палестинцев

Король Иордании Абдалла II предостерег США от выселения палестинцев

Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн предостерег госсекретаря США Энтони Блинкена от выселения или любых других попыток перемещения жителей Палестины в соседние страны в ответ на атаку ХАМАС. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Кризис не должен распространяться на соседние страны и усугублять проблему беженцев», — заявил король.

Телеканал также напоминает, что на территории Иордании находятся порядка двух миллионов палестинских беженцев. Поэтому королевство настороженно относится к любому обострению в отношениях Израиля и Палестины.

Ранее секретарь Исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейн аль-Шейх сообщил, что глава государства Махмуд Аббас встретится с Блинкеном 13 октября.