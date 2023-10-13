Оппозиция Израиля пообещала отставку Нетаньяху после победы над ХАМАС

Walla: после того как мы снимем головы ХАМАС — мы покажем Нетаньяху дверь

Оппозиция Израиля пообещала Беньямину Нетаньяху отставку и судебное расследование после победы над группировкой ХАМАС. Об этом заявил израильский политический обозреватель Бен Каспит в своей колонке для веб-портала Walla: «После победы того как мы снимем головы ХАМАС — мы покажем Нетаньяху дверь».

«Господин Нетаньяху, вопрос не в том, "с кем вы останетесь" на следующий день, а в том, останемся ли мы здесь послезавтра. Ваш квартал для вас важнее страны и нашей жизни. Может быть, мы заперли ХАМАС в клетке, а ключи выбросили в море — ну, клетка сломалась, и вышел монстр», — сообщает публицист.

По его мнению, Нетаньяху допустил большие просчеты в оценке опасности ХАМАС как структуры и нынешний конфликт стал результатом его политики. Каспит сравнил происходящее с атакой Японии на Перл-Харбор, а также выразил надежду, что президент США Джо Байден поддержит Израиль, несмотря на дружеские отношения Нетаньяху с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.

Бен Каспит — израильский политический обозреватель и публицист левоцентристского, либерального толка. Он известен своими текстами, с критической оценкой политики Нетаньяху. В 2020 году, стало известно, что Каспит на протяжении многих лет передавал израильский полиции данные против премьер-министра с целью сбора информации для уголовного дела.

Ранее начальник Генерального штаба израильской армии Герци Халеви заявил, что военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не справились с задачами по обеспечению безопасности страны 7 октября, в день атаки группировки ХАМАС.