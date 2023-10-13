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18:16, 13 октября 2023Силовые структуры

Российскую банду осудили за похищение зависимых людей

В Башкортостане осудили банду, похищавшую зависимых людей

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Стерлитамаке Республики Башкортостан осудили членов преступной группы, которая похищала и удерживала зависимых людей. Об этом «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Евгений Каневский.

Фигурантами дела стали 11 жителей Уфы и Стерлитамака от 32 до 49 лет, которые создали реабилитационный центр «Мост» якобы для лечения граждан от алкогольной и наркотической зависимостей, а также от игромании. Подсудимые обещали родственникам за деньги вылечить членов их семей.

Для этого фигуранты приезжали домой к людям и, представляясь силовиками, требовали проехать с ними в отдел, неоднократно силой помещая их в машину. Их вывозили в село Кармаскалы Стерлитамакского района, где в частном помещении располагался так называемый реабилитационный центр. Всего незаконно туда были доставлены 17 человек.

В центре людям запрещалось общаться с семьями и знакомыми, покидать территорию. Чтобы они не сбежали, подсудимые установили на окнах решетки, оградили центр высоким забором, а все двери были заперты на замки. В качестве наказаний реабилитантов лишали сна и еды, привязывали к кровати, изолировали в одиночные комнаты.

Организатора группировки суд приговорил к 6,5 года колонии строгого режима. Еще троих членов — к пяти годам и восьми месяцам и шести годам. Остальные семь соучастников получили условные сроки от трех и девяти месяцев до пяти лет и восьми месяцев.

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    Илона Палей
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