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16:03, 13 октября 2023Мир

Стали известны подробности о поставляемом США оружии Израилю

Журналист PBS Шифрин: США поставляют Израилю бомбы JDAM и ракеты для системы ПВО

Фото: Miles Wilson / U.S. Air Force / Wikimedia

Корреспондент PBS Ник Шифрин раскрыл подробности о поставляемом Израилю оружии со стороны США. Об этом, ссылаясь на источники в Министерстве обороны Израиля, журналист написал в соцсети X (бывший Twitter).

«Это небольшие бомбы, "критические боеприпасы", комплекты бомб JDAM, ракеты-перехватчики системы ПВО "Железный купол" из запасов как в США, так и заранее размещенных в Израиле. Запрос на "Железный купол" идет сверх того, что Израиль уже заказал», — перечислил Шифрин.

Журналист также рассказал, что общался с высокопоставленным чиновником Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Тот ему сообщил, что ЦАХАЛ не устанавливал крайний срок эвакуации сектора Газа. «Сделайте это как можно быстрее», — сказал он. На вопрос Шифрина о гуманитарных последствиях для 1,1 миллиона человек, чиновник отмахнулся: «Это проблема ХАМАС. Мы находимся в состоянии войны».

Привел корреспондент и детали разговора о предстоящей наземной операции ЦАХАЛ в Газе. По его словам, чиновник сообщил, что она не будет похожа на другие войны в Газе: «Это будет что-то другое. Мы должны сделать что-то необычное. Нам придется действовать разрушительно».

Ранее стало известно, что США передадут ЦАХАЛ дополнительную военную помощь. В нее войдут средства противовоздушной обороны, высокоточные боеприпасы, артиллерию и перехватчики для израильской системы противовоздушной обороны «Железный купол».

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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    Анастасия Яланская
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