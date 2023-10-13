ЦАХАЛ заявил о взрыве на границе с Ливаном

ЦАХАЛ: забор на границе с Ливаном поврежден в результате взрыва

В результате взрыва был поврежден оградительный забор Израиля на границе с Ливаном. Об этом заявили Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад произошел взрыв у ограждения безопасности, прилегающего к поселку Ханита. Забор был слегка поврежден. В настоящее время ЦАХАЛ отвечает артиллерийским огнем по территории Ливана», — заявили в оборонном ведомстве.

Дополнительно сообщается, что была активирована тревога из-за возможного проникновения террористов в населенный пункт. ЦАХАЛ обыскивает близлежащую местность.

Ранее стало известно, что ливанские поселения обстреляны со стороны израильских войск. По данным ливанских вооруженных сил, в результате нанесения ударов из танков и артиллерии по окрестностям поселений Шебаа, Халта, Кфар-Шуба и Эль-Хеббария есть раненые среди гражданского населения. Их госпитализировали.