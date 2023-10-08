Израиль обстрелял Ливан из танков и артиллерии

Ливан заявил об обстреле своих поселений со стороны Израиля, есть раненые

Ливанские поселения обстреляны со стороны израильских войск. Об этом заявила армия Ливана, передает РИА Новости.

В результате нанесения ударов из танков и артиллерии по окрестностям поселений Шебаа, Халта, Кфар-Шуба и Эль-Хеббария есть раненые среди гражданского населения. Их госпитализировали.

Утром 8 октября стало известно, что израильская армия наносит удары по району в Ливане в качестве ответной меры на обстрел со стороны движения «Хезболла». Между тем журналистка «Известий» Анхар Кочнева считает, что действия двух государства пока нельзя назвать масштабной войной. По ее мнению, это стандартная ситуация, которая уже происходила ранее.

Ночной обстрел — просто демонстрация силы, заявила Кочнева. По ее мнению, Бейрут не будет участвовать в военных действиях против Израиля. В то же время в Ливане проживает около 650 тысяч этнических палестинцев, которые могут поддержать «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС).