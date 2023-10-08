Описана обстановка в Ливане после обстрела Израилем

«Известия»: после обстрела Израилем обстановка в Ливане спокойная

Израиль и Ливан нанесли несколько ударов по территории друг друга, однако назвать этот инцидент масштабной войной нельзя, так как это стандартная ситуация, которая уже происходила ранее. Об этом рассказала журналистка «Известий» Анхар Кочнева.

Сейчас обстановка в Ливане спокойная. Ночной обстрел — просто демонстрация силы, заявила Кочнева. По ее мнению, Бейрут не будет участвовать в военных действиях против Израиля.

При этом в Ливане проживает около 650 тысяч этнических палестинцев, которые могут поддержать «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС). «Это одна из тех сил, которая может принять участие в каких-то военных действиях против Израиля со стороны Ливана», — добавила журналистка.

Утром 8 октября стало известно, что израильская армия наносит удары по району в Ливане в качестве ответной меры на обстрел со стороны движения «Хезболла».