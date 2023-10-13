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11:37, 13 октября 2023Бывший СССР

В Киеве допустили наличие украинцев среди заложников ХАМАС

Посол Корнийчук: в плену у ХАМАС могут находиться граждане Украины

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

В Киеве допускают, что в плену у ХАМАС могут находиться граждане Украины. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает «Страна.ua».

«Следует понимать, что мы не знаем местонахождение определенного количества людей, и не исключается, что часть из них может быть в плену. Об этом нам сообщали израильские службы, это еще не подтвержденная информация. Прошу не производить фурор, но, скорее всего, это соответствует действительности», — заявил посол.

Ранее МИД Украины сообщил, что девять граждан Украины считаются пропавшими без вести в Израиле. Киев сотрудничает с израильской полицией в вопросе поисков.

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    Алевтина Запольская
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