В Киеве допустили наличие украинцев среди заложников ХАМАС

Посол Корнийчук: в плену у ХАМАС могут находиться граждане Украины

В Киеве допускают, что в плену у ХАМАС могут находиться граждане Украины. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает «Страна.ua».

«Следует понимать, что мы не знаем местонахождение определенного количества людей, и не исключается, что часть из них может быть в плену. Об этом нам сообщали израильские службы, это еще не подтвержденная информация. Прошу не производить фурор, но, скорее всего, это соответствует действительности», — заявил посол.

Ранее МИД Украины сообщил, что девять граждан Украины считаются пропавшими без вести в Израиле. Киев сотрудничает с израильской полицией в вопросе поисков.