В США разглядели тревожный сигнал в словах Путина о Ближнем Востоке

Экс-разведчик Шаффер счел слова Путина о Ближнем Востоке тревожным сигналом

Слова президента России Владимира Путина о ситуации на Ближнем Востоке и его трезвая оценка происходящего является тревожным сигналом для США. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер.

По его словам, политика администрации президента США Джо Байдена подлила масла в огонь уже существующих конфликтов и разногласий на Ближнем Востоке, и Путин это осознает.

«Ирония в том, что Путин, который является нашим противником, а он на данном этапе наш противник, обладает таким четким видением и ясным мышлением по поводу происходящего», — отметил экс-разведчик.

Ранее Путин заявил, что политика США на Ближнем Востоке потерпела провал. Как указал российский лидер, Вашингтон отошел от международных инструментов по урегулированию политических проблем в регионе.