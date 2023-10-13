Рейтинги Нетаньяху упали после вторжения ХАМАС в Израиль

Maariv: более половины израильтян хотят отставки Нетаньяху из-за вторжения ХАМАС

Рейтинг премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху упал после вторжения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, более половины опрошенных израильтян хотят его отставки. Об этом сообщает газета Maariv со ссылкой на опрос института «Диалог».

«Почти вся общественность считает, что инцидент с проникновением террористов ХАМАС на юг страны является провалом руководства государства и утверждает, что правительство несет ответственность за ситуацию, которая привела к краху системы обороны страны», — сообщает издание.

Кроме того, более половины опрошенных, а именно 56 процентов считают, что Нетаньяху должен уйти со своего поста, когда боевые действия закончатся.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что хочет отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Сообщается, что Трамп также требовал прекратить помощь Палестине.