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05:27, 14 октября 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новых схемах мошенничества

IT-эксперт Липов предупредил россиян о мошенничестве с онлайн-магазинами

Фото: John Schnobrich / Unsplash

Мошенничество в современном мире постоянно меняется и эволюционирует, а злоумышленники изобретают все новые и новые способы обмана, предупредил директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал новые схемы мошенничества, которые стали особенно актуальными в последнее время.

Мошенничество с криптовалютами

По словам IT-эксперта, это один из самых новых типов мошенничества. «Мошенники могут предложить вам инвестировать в криптовалюты, обещая высокие доходы. Они также могут отправить вам ссылку, которую, по их словам, нужно нажать, чтобы получить криптовалюту бесплатно. На самом деле это вредоносная ссылка, которая может помочь украсть ваши личные данные», — рассказал он.

Мошенничество с подписками

Мошенники могут без согласия человека подписывать его на платные услуги, сообщил Липов. Обычно это происходит при посещении некоторых сайтов или при скачивании приложений.

Мошенничество с онлайн-магазинами

«Мошенники могут создать фальшивые онлайн-магазины, которые выглядят очень реалистично. Они могут предложить товары по низким ценам, чтобы привлечь покупателей. Но после оплаты товары никогда не поставляются», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Чтобы не стать жертвой мошенников, он посоветовал всегда быть настороже и внимательно перепроверять информацию в сети.

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Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил о попытках мошенников лишить россиян квартир от лица ФСБ. С его слов, мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают, что в отношении гражданина «оформлены кредиты в десятке банков». В качестве обеспечения указывается квартира жертвы. Для попытки сохранить недвижимость злоумышленники предлагают временно оформить ее на «сотрудника ФСБ».

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    Екатерина Смирная
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