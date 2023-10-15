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13:42, 15 октября 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении более 400 бойцов ВСУ на одном направлении

МО РФ отчиталось об уничтожении 410 бойцов ВСУ на донецком направлении

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили более 400 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в воскресенье, 15 октября, журналистам отчитались в Министерстве обороны.

Там уточнили, что подразделения южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак подразделений 56-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны противника в районах трех населенных пунктов ДНР.

Также у Авдеевки и Клещеевки было нанесено поражение живой силе и технике 93-й механизированной бригады, 112-й бригады территориальной обороны, 5-й и 3-й штурмовых бригад ВСУ. Кроме того, ВС России уничтожили несколько складов украинских боеприпасов.

Общие потери противника на данном направлении составили до 410 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица «Мста-Б», а также орудия Д-30 и Д-20.

На херсонском направлении российские военные пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Операция прошла в районе острова Алешкинский.

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    Евгения Куликова
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