Российские военные пресекли деятельность двух украинских ДРГ

Минобороны: пресечена деятельность двух украинских ДРГ на херсонском направлении

Российские военные пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на херсонском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России в воскресенье, 15 октября.

По данным российского оборонного ведомства, операция прошла в районе острова Алешкинский. В результате за сутки ВС РФ ликвидировали до 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожили два автомобиля.

Накануне, 14 октября, подразделения западной группировки российских войск при поддержке авиации и артиллерии отразили семь атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ на купянском направлении.

Отмечается, что атаки ВСУ были отражены в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка и Тимковка в Харьковской области Украины. В Минобороны добавили, что в районе населенного пункта Лиман Первый в Харьковской области также была ликвидирована украинская ДРГ.