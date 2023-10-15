Семилетнему мальчику сломали позвоночник в петербургской школе

В Петербурге семилетнему мальчику сломали позвоночник на перемене в школе

В Санкт-Петербурге семилетнему мальчику сломали позвоночник на перемене в школе. Об этом со ссылкой на собственный источник пишет 78.ru.

Инцидент произошел в Приморском районе города. Пострадавший рассказал, что во время перемены одноклассники схватили его за руки и за ноги и бросили спиной на стол.

После удара ребенок стал жаловаться на боль в области шеи — родители отвели его в больницу. Медики диагностировали у него компрессионный перелом седьмого позвонка, состояние оценили как удовлетворительное.

Ранее в Новосибирске третьеклассница попала в больницу со сломанным позвоночником после обеда в школьной столовой. Девочка получила травму, когда села на принесенный педагогом стул.