В Израиле обвинили замгенсека ООН в «намеренной слепоте»

Постпред Израиля Эрдан обвинил замгенсека ООН Гриффитса в «намеренной слепоте»

Постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций (ООН) Гилад Эрдан обвинил заместителя генсека всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса в «намеренной слепоте», которая привела к превращению сектора Газа в «машину террора», передает ТАСС.

Свою претензию Эрдан опубликовал в социальной сети X (бывшая Twitter). «Если вы, как глава гуманитарного агентства, действительно хотите, чтобы страдания всех сторон прекратились, начните с призыва к ХАМАС освободить всех заложников», — написал постоянный представитель Израиля при ООН.

Тем самым он отреагировал на опубликованный ранее пост Гриффитса, в котором тот указал, что над сектором Газа, который остался «без воды, электричества, еды и медикаментов», «навис призрак смерти». Эрдан также напомнил, что тысячи израильтян не удалось спасти в результате атаки ХАМАС. Он предположил, еще десятки тысяч могут пострадать, если «эта жестокая террористическая группировка не будет уничтожена».

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было объявлено о широкомасштабном сборе резервистов.