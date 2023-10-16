В ДНР объяснили слова губернатора ХМАО о спецоперации

Басурин объяснил слова губернатора ХМАО Комаровой о спецоперации

Бывший пресс-секретарь военного командования Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в Telegram-канале объяснил слова губернатора ХМАО Натальи Комаровой о специальной военной операции.

Он напомнил, что против России по факту объявлена война, санкционная и экономическая, Запад руками Украины ведет физическую войну.

Басурин подчеркнул, что европейские и американские лидеры фактически обманули Москву, они готовили плацдарм для военных действий, прикрываясь Минскими соглашениями. Он добавил, что Россия не собиралась решать вопрос силовым путем, ее вынудили вступить в конфликт.

«Наталья Владимировна, говорит именно об этом и это понятно любому здравомыслящему человеку», — заявил бывший пресс-секретарь командования ДНР.

Он также отметил, что власти ХМАО занимаются вопросами поддержки военнослужащих и их семей, по поручению губернатора в зону спецоперации передается необходимое оборудование.

15 октября Комарова провела встречу с жителями Нижневартовска, где заявила, что российские военные могут недополучать снаряжение и обмундирование по причине того, что регион не готовился к проведению специальной военной операции. Помимо этого, она сказала, что регион не «готовился к этой войне», так как «она нам не нужна».

Общественник из Тюмени Юрий Рябцев написал заявление в полицию на главу ХМАО, обвинив ее в дискредитации Вооруженных сил России.

