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01:51, 16 октября 2023Бывший СССР

В ДНР объяснили слова губернатора ХМАО о спецоперации

Басурин объяснил слова губернатора ХМАО Комаровой о спецоперации
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Наталья Комарова

Наталья Комарова . Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший пресс-секретарь военного командования Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в Telegram-канале объяснил слова губернатора ХМАО Натальи Комаровой о специальной военной операции.

Он напомнил, что против России по факту объявлена война, санкционная и экономическая, Запад руками Украины ведет физическую войну.

Басурин подчеркнул, что европейские и американские лидеры фактически обманули Москву, они готовили плацдарм для военных действий, прикрываясь Минскими соглашениями. Он добавил, что Россия не собиралась решать вопрос силовым путем, ее вынудили вступить в конфликт.

«Наталья Владимировна, говорит именно об этом и это понятно любому здравомыслящему человеку», — заявил бывший пресс-секретарь командования ДНР.

Он также отметил, что власти ХМАО занимаются вопросами поддержки военнослужащих и их семей, по поручению губернатора в зону спецоперации передается необходимое оборудование.

15 октября Комарова провела встречу с жителями Нижневартовска, где заявила, что российские военные могут недополучать снаряжение и обмундирование по причине того, что регион не готовился к проведению специальной военной операции. Помимо этого, она сказала, что регион не «готовился к этой войне», так как «она нам не нужна».

Общественник из Тюмени Юрий Рябцев написал заявление в полицию на главу ХМАО, обвинив ее в дискредитации Вооруженных сил России.

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    Марина Совина
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