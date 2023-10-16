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08:32, 16 октября 2023Мир

Филиппины заявили об обеспокоенности действиями КНР в Южно-Китайском море

Reuters: Филиппины призвали КНР прекратить провокации в Южно-Китайском море

Фото: Xihao Jiang / Reuters

Филиппинские военные призвали руководство КНР прекратить провокации в Южно-Китайском море. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам командующего филиппинской армией генерал-лейтенанта Ромео Браунера, судно Военно-морских силы НОАК (Народно-освободительной армии Китая) встало на пути корабля береговой охраны Филиппин, приблизившись к нему на расстоянии 320 метров у острова Титу.

В августе Пентагон заявил о своей поддержке Филиппин в связи с обострением ситуации в районе спорных с Китаем островов Наньша (Спратли).

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    Глеб Бажуткин
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