Филиппины заявили об обеспокоенности действиями КНР в Южно-Китайском море

Reuters: Филиппины призвали КНР прекратить провокации в Южно-Китайском море

Филиппинские военные призвали руководство КНР прекратить провокации в Южно-Китайском море. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам командующего филиппинской армией генерал-лейтенанта Ромео Браунера, судно Военно-морских силы НОАК (Народно-освободительной армии Китая) встало на пути корабля береговой охраны Филиппин, приблизившись к нему на расстоянии 320 метров у острова Титу.

В августе Пентагон заявил о своей поддержке Филиппин в связи с обострением ситуации в районе спорных с Китаем островов Наньша (Спратли).