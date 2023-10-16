Карту Дагестана из чуду приготовят в Махачкале

В Махачкале 12 поваров приготовят карту Дагестана из чуду

В Махачкале ко Дню повара, который отмечается 19 октября, приготовят карту Дагестана из чуду. Об этом сообщает РИА Дагестан.

В гастрономической и культурной акции примут участие 12 поваров. В оргкомитете мероприятия рассказали, что это событие призвано позиционировать Дагестан как регион с единым многонациональным народом, единой территорией, едиными культурными и гастрономическими традициями, а также популяризировать дагестанскую кухню как один из главных факторов развития внутреннего туризма республики.

По словам организаторов, площадь чуду составит свыше 10 квадратных метров — одна пятимиллиардная площади Дагестана. На создание такой карты уйдет более 120 килограммов муки, яиц, мяса, творога, зелени и овощей. Все продукты — дагестанского производства.