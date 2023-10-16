На губернатора ХМАО написали заявление в полицию о дискредитации ВС России. Чем глава региона разозлила общественника?

Общественник из Тюмени обвинил губернатора ХМАО Комарову в дискредитации ВС РФ

Общественный деятель из Тюмени Юрий Рябцев написал заявление в полицию на губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры Наталью Комарову и обвинил ее в дискредитации Вооруженных сил России.

Таким образом он отреагировал на слова главы региона во время встречи с жителями Нижневартовска. Во время мероприятия супруга военнослужащего задала вопрос, почему бойцам не выдали достаточного обмундирования.

Высказывание Комаровой направлено на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. А также содержит публичный призыв к воспрепятствованию использования Вооруженных сил Юрий Рябцев общественник из Тюмени

Общественник также возмутился тем фактом, что обычного россиянина могут наказать за подобные высказывания, а представителя власти — нет. Он призвал губернатора ответить за свои слова.

Что сказала Комарова?

15 октября Наталья Комарова провела встречу с жителями Нижневартовска. Жена участника специально военной операции (СВО) пожаловалась, что ее мужу не выдают обмундирование и амуницию, которые обязаны выдавать по контракту.

Губернатор заявила, что российские военные могут недополучать снаряжение и обмундирование по причине того, что регион не готовился к проведению спецоперации.

Мы не готовились к этой войне. Она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать — это такие же люди, как все Наталья Комарова губернатор ХМАО

Комарова заверила, что рассмотрит заявку обратившейся женщины и окажет помощь. Она также отметила, что ХМАО сотрудничает с Минобороны и старается максимально удовлетворить потребности жителей региона, участвующих в СВО.

В прошлом году президент России Владимир Путин заявлял, что Министерство обороны старается наладить работу по обеспечению обмундированием военнослужащих в зоне специальной военной операции. Премьер-министр Михаил Мишустин призывал развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения военнослужащих страны.

Слова губернатора объяснили в ДНР

Бывший пресс-секретарь военного командования Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин объяснил слова Натальи Комаровой.

Он отметил, что власти региона занимаются помощью бойцам СВО, по поручению губернатора военнослужащим передается необходимое оборудование.

Басурин напомнил, что коллективный Запад фактически развязал войну против России, санкционную, экономическую, физическую руками Украины. Он добавил, что Украину накачивали оружием и готовили плацдарм для военных действий, прикрываясь Минскими соглашениями.

Россия не собиралась решать вопросы силовым путем, но вынуждена была открыто вступить в это противостояние. Наталья Владимировна, говорит именно об этом и это понятно любому здравомыслящему человеку Эдуард Басурин бывший пресс-секретарь военного командования ДНР

В сентябре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что именно западные страны разрушили территориальную целостность Украины. Он отметил, что это произошло, когда лидеры стран признались в неисполнении Минских соглашений.