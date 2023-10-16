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17:06, 16 октября 2023Интернет и СМИ

В России вышел уникальный сериал

В соцсети «ВКонтакте» состоялась премьера веб-сериала «Ваня, спасай!»

Кадр: сериал «Ваня, спасай!»

В России вышел уникальный веб-сериал, снятый в вертикальном формате. Проект получил название «Ваня, спасай!», а главную роль в нем сыграл известный российский певец. Об этом «Ленте.ру» стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию.

Проект, который реализуется при поддержке Института развития интернета (ИРИ), посвящен добровольцам Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), базирующемуся в РТУ МИРЭА. Главный герой сериала, первокурсник Ваня, приехал в Москву из небольшого города учиться на IT-специалиста. Однако в общежитии, где живет студент, случается непредвиденное ЧП, и Ване приходится пересмотреть свои взгляды на жизнь, а также на выбор профессии — так герой решает стать волонтером-спасателем.

Главную роль в веб-сериале сыграл певец Ваня Дмитренко. Помимо него в актерском составе присутствует народный артист России Владимир Стеклов, известный зрителям по сериалам «Кадетство» и «Солдаты». Проект уникален тем, что он смог в простой форме представить полезные для повседневной жизни инструкции.

«"Ваня, спасай!" — не просто интересный и современный веб-сериал. Мы хотели напомнить зрителям, как действовать в условиях чрезвычайных ситуаций, что предпринять для оказания первой помощи пострадавшему, по какому номеру вызвать службы экстренного реагирования. И, конечно, сохранить за "русским спасателем" образ справедливого человека с большим сердцем», — рассказал исполнитель главной роли.

Первые эпизоды сериала «Ваня, спасай!» уже доступны к просмотру в официальном сообществе РТУ МИРЭА во «ВКонтакте».

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    Варвара Кошечкина
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