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20:13, 16 октября 2023Силовые структуры

В российском регионе обнаружили 29 ящиков со снарядами для украинской ДРГ

В Херсонской области полиция нашла 29 ящиков со снарядами для украинской ДРГ

Фото: Telegram-канал ГУ МВД России по Херсонской области

В Херсонской области полиция нашла 29 ящиков с 58 артиллерийскими снарядами калибра 100 миллиметров, в том числе 48 подкалиберными. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ВУ МВД России по региону.

Схрон с боеприпасами был спрятан в лесу, примерно в трех километрах от села Казачьи Лагери. Тайник предназначался для участников украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Полиция вместе с сотрудниками Росгвардии осмотрели ящики и передали их представителям Министерства обороны России.

Ранее в поселке Новоалексеевка Херсонской области около проселочной дороги в кустах силовики нашли два выстрела от станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 и две гильзы от пушки 100 миллиметров.

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    Варвара Митина
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