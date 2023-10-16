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13:39, 16 октября 2023Моя страна

В Татарстане высадят более 100 тысяч молодых деревьев

В Бугульминском районе началась посадка деревьев в рамках акции «Сохраним лес»

Фото: A3pfamily / Shutterstock / Fotodom

В Бугульминском муниципальном районе Татарстана началась массовая посадка деревьев в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Об этом сообщает «Татар-Информ» со ссылкой на руководителя ГКУ «Бугульминское лесничество» Гульнару Мухаметханову.

Местные жители уже высадили деревья на нескольких площадках района. Таким образом, за минувшую неделю было высажено 2375 саженцев. Сосны, ели и рябины появились на улице Гафиатуллина, в районе выезда из города, в парке культуры и отдыха, а также на территории Петровского лесничества. Аллею из 35 голубых елей высадили в селе Татарская Дымская.

В ближайшее время запланирована акция по посадке более 100 тысяч молодых деревьев. «Это ежегодная акция, которая объединяет жителей нашего района в стремлении сберечь и приумножить наши леса, играющие важную роль в сохранении биоразнообразия и экологического равновесия. Стоит отметить, что в этом году акция была проведена уже в пятый раз», — сказала Мухаметханова.

Ранее в октябре сообщалось, что в Орловской области тоже собрались высадить около ста тысяч деревьев и кустарников.

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    Карина Черных
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