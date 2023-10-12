В российском регионе высадят около ста тысяч деревьев и кустарников

Около ста тысяч деревьев и кустарников высадят в Орловской области

В Орловской области собрались высадить около ста тысяч деревьев и кустарников. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу правительства региона KP.RU, в высадке деревьев в местах боевой славы, возле связанных с легендарными событиями площадках, а также в местах массового отдыха, примут участие порядка 25 тысяч местных жителей.

Отмечается, что более восьми тысяч деревьев планируется посадить в рамках ежегодной Всероссийской акции по восстановлению лесов «Сохраним лес».

Комментируя эко-инициативу, в Управлении лесами Орловской области отметили, что высадка деревьев будет продолжаться до тех пор, пока будут позволять погодные условия. В ведомстве добавили, что сажать планируется не только породообразующие деревья (ель, дуб, сосну), но и кустарники, можжевельники, рябины, березы.

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