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14:55, 12 октября 2023Моя страна

В российском регионе высадят около ста тысяч деревьев и кустарников

Около ста тысяч деревьев и кустарников высадят в Орловской области

Фото: Unsplash

В Орловской области собрались высадить около ста тысяч деревьев и кустарников. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу правительства региона KP.RU, в высадке деревьев в местах боевой славы, возле связанных с легендарными событиями площадках, а также в местах массового отдыха, примут участие порядка 25 тысяч местных жителей.

Отмечается, что более восьми тысяч деревьев планируется посадить в рамках ежегодной Всероссийской акции по восстановлению лесов «Сохраним лес».

Комментируя эко-инициативу, в Управлении лесами Орловской области отметили, что высадка деревьев будет продолжаться до тех пор, пока будут позволять погодные условия. В ведомстве добавили, что сажать планируется не только породообразующие деревья (ель, дуб, сосну), но и кустарники, можжевельники, рябины, березы.

Ранее сообщалось, что в Омске в честь дня рождения президента страны провели автопробег и субботник.

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    Варвара Кошечкина
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