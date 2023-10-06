Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:05, 6 октября 2023Моя страна

В Омске проведут автопробег и субботник

В Омске 7 октября проведут автопробег и субботник

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Омске в честь дня рождения президента страны пройдут автопробег и субботник. Об этом сообщает «Вечерний Омск».

Мероприятия проведут 7 октября. В автопробеге примет участие 71 транспортное средство. Легковые автомобили и мотоциклы с флагами России и символикой команды Владимира Путина проедут по маршруту от «G-Drive Арены» до парка имени 30-летия Победы.

Омичей также приглашают принять участие в общегородском субботнике, который состоится в парке. Кроме того, организаторы мероприятия запланировали концертную программу и высадку деревьев.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области 5 октября стартовал фестиваль профессиональных театров «Сцена-2023». За десять дней форума вниманию жюри будет представлено 16 современных и классических постановок.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    Всех украинцев призвали быть готовыми отправиться на фронт. Каким будет усиление мобилизации на Украине?

    Захарова назвала шокирующим поведение властей Кипра

    Стали известны итоги встречи Путина и Мирзиеева

    Два наблюдательных поста миротворцев свернули в Карабахе

    Глава ЕК исключила поблажки для приема Украины в ЕС

    Генсек НАТО объявил о создании группы для изучения южных соседей альянса

    В России объяснили уникальность ракеты «Буревестник»

    Сбежавшую обезьяну заметили за распитием пива на мусорном контейнере

    Семья туристов описала отдых в Египте фразой «спасибо, что живой»

    Российский полицейский украл рабочее оружие и продал его

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости