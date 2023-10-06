В Омске проведут автопробег и субботник

В Омске 7 октября проведут автопробег и субботник

В Омске в честь дня рождения президента страны пройдут автопробег и субботник. Об этом сообщает «Вечерний Омск».

Мероприятия проведут 7 октября. В автопробеге примет участие 71 транспортное средство. Легковые автомобили и мотоциклы с флагами России и символикой команды Владимира Путина проедут по маршруту от «G-Drive Арены» до парка имени 30-летия Победы.

Омичей также приглашают принять участие в общегородском субботнике, который состоится в парке. Кроме того, организаторы мероприятия запланировали концертную программу и высадку деревьев.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области 5 октября стартовал фестиваль профессиональных театров «Сцена-2023». За десять дней форума вниманию жюри будет представлено 16 современных и классических постановок.

