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08:10, 17 октября 2023Мир

Маск эмоционально и без слов отреагировал на слова Йеллен о борьбе с Россией

Маск отреагировал на слова Йеллен о помощи Украине восклицательным знаком

Фото: Deepa Babington / Reuters

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск отреагировал восклицательным знаком на высказывание главы Министерства финансов США Джанет Йеллен о том, что Вашингтон может позволить себе одновременно поддерживать два военных конфликта. Краткий комментарий миллиардера появился в социальной сети Х (бывшая Twitter).

«Соединенные штаты, безусловно, могут позволить себе поддерживать Израиль и обеспечивать его военные нужды, и мы также можем и должны помогать Украине в ее борьбе с Россией», — заявила Йеллен в интервью британскому телеканалу Sky News.

На это высказывание отреагировали пользователи X. Один из них заметил, что американцы, задающиеся вопросами о причинах роста госдолга США, должны обратить внимание на неурядицы за рубежом, в которые Штаты «оказываются втянутыми». «!» — оставил лаконичный комментарий Маск под этим постом.

Ранее Илон Маск высмеял президента Украины Владимира Зеленского, просящего союзников о помощи. Он опубликовал мем с использованием фотошопа, где украинский лидер сидит с напряженным лицом, подписав его: «Когда прошло пять минут, а ты еще не попросил помощи в размере миллиарда долларов».

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    Екатерина Подвигина
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