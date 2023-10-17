Водителям дали советы по выбору моторного масла

Автоэксперт Носко посоветовал выбирать синтетическое моторное масло

На сегодняшний день на российском рынке присутствуют три вида моторных масел: минеральные, полусинтетические и синтетические, сообщил директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал об их отличиях и поделился советами по выбору моторного масла.

По словам автоэксперта, у каждого вида моторного масла есть свои преимущества и недостатки. Минеральное масло отличается доступной ценой, так как производится только из нефти, однако оно быстро окисляется и неустойчиво к высоким температурам. «Поэтому минеральные масла практически не используются сегодня, даже в устаревших моделях авто», — отметил Носко.

При выборе между полусинтетическим и синтетическим моторным маслом он посоветовал отдавать предпочтение второму виду, так как оно не загустевает при низких температурах и не теряет своих качеств при высоких температурах. Происходит это за счет искусственного обогащения изначального сырья, нефти, различными присадками. Они обеспечивают отсутствие шлама на двигателе, защищают его от износа при любых температурных значениях.

«Однако вид масла не так принципиален для сохранности и эффективной работы мотора, как его соответствие рекомендациям производителя. Обычно они содержат показания по вязкости, температурные режимы, при которых масло не будет терять свои свойства, применимость в различных видах моторов (бензиновых, дизельных). Если использовать масло, рекомендованное производителем, двигатель прослужит дольше и реже будет требовать ремонта», — обратил внимание собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что на российском рынке каждая третья канистра моторного масла является поддельной. Доля некачественного продукта сильно выросла за последние годы.

