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02:05, 17 октября 2023Из жизни

Женщина раздела и избила любовницу мужа на глазах у десятков человек

Кадр: South China Morning Post

Жительница Китая попала под суд после того, как вместе с подругами раздела и избила любовницу мужа на глазах у прохожих. Об этом сообщает South China Morning Post.

В 2022 году соседи женщины по фамилии Сюй из провинции Гуйчжоу рассказали ей, что супруг может быть ей неверен. Китаянка начала следить за мужем. В ноябре она узнала, что он провел в незнакомой квартире некоторое время. Обманутая жена поняла, что там скрывается ее соперница и вызвала на помощь трех подруг.

Китаянки ворвались в квартиру и обнаружили незнакомку. Подруги набросились на нее, сорвали с нее одежду, избили и посыпали перцем. После этого они вытолкали обнаженную женщину на улицу и в течение получаса издевались над ней на глазах у десятков человек. При этом подруги снимали свои действия на камеры мобильных телефонов и сразу же выкладывали ролики в социальные сети. В интернете публичное унижение женщины увидели более 120 миллионов человек.

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Суд приговорил зачинщицу расправы к восьми месяцам тюрьмы, а ее подруги получили по шесть месяцев. Из-за появившейся у женщины судимости ее ребенок не сможет сдать экзамен на должность госслужащего.

Ранее в Индии арестовали женщину, которая отрезала любовнику пенис, когда он отказался жениться на ней. Мужчина склонил ее к половой близости обещаниями взять в жены.

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    Никита Савин
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