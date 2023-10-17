ЦАХАЛ заявил об отсутствии решения по наземной операции в секторе Газа

ЦАХАЛ: решение о проведении наземной операции в секторе Газа еще не принято

Итогового решения о проведении наземной операции Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа еще не принято. Об этом заявил официальный представитель ЦАХАЛ, подполковник Ричард Хехт, передает Reuters.

«Мы готовимся к следующим этапам войны. Мы еще не сказали, что они будут из себя представлять. Все говорят о наземной операции, но это может быть что-то иное», — рассказал военный.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что еврейское государство намерено вести в секторе Газа мощную и смертоносную войну. Галант заверил, что операция Израиля будет длиться до тех пор, пока ЦАХАЛ не «достанет всех боевиков ХАМАС», а также не уничтожит туннели в регионе.