Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:12, 17 октября 2023Мир

ЦАХАЛ заявил об отсутствии решения по наземной операции в секторе Газа

ЦАХАЛ: решение о проведении наземной операции в секторе Газа еще не принято

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Итогового решения о проведении наземной операции Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа еще не принято. Об этом заявил официальный представитель ЦАХАЛ, подполковник Ричард Хехт, передает Reuters.

«Мы готовимся к следующим этапам войны. Мы еще не сказали, что они будут из себя представлять. Все говорят о наземной операции, но это может быть что-то иное», — рассказал военный.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что еврейское государство намерено вести в секторе Газа мощную и смертоносную войну. Галант заверил, что операция Израиля будет длиться до тех пор, пока ЦАХАЛ не «достанет всех боевиков ХАМАС», а также не уничтожит туннели в регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    Сборная России не проиграла ни одного матча за два года. Почему команду Карпина все равно критикуют?

    Россиянам назвали способ продать квартиру дороже

    Семье поддержавшей Палестину модели Джиджи Хадид начали поступать угрозы

    Галкину пригрозили штрафом за нарушение закона об иноагентах

    VK анонсировала новый проект

    ЦАХАЛ заявил об отсутствии решения по наземной операции в секторе Газа

    Пашинян пожаловался европейцам на ОДКБ

    Мужчина пробрался в школу и украл трусы

    Бездомный забрался в женскую душевую общежития МГИМО и попал на видео

    В Европе допустили риски новых инфляционных потрясений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости