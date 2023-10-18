Рабочие СПГ-заводов решили прекратить приведшую к росту цен на газ забастовку

MarketWatch: рабочие двух СПГ-заводов Chevron в Австралии прекращают забастовку

Рабочие предприятий Chevron в Австралии, на долю которых приходится около семи процентов мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ), отменили планы по возобновлению забастовок и решили вернуться к работе, хотя ранее намеревались возобновить протест сообщает MarketWatch.

Уточняется, что члены профсоюзов на состоявшемся во вторник, 17 октября, собрании одобрили проекты соглашений и согласились приостановить забастовку, которую собирались продолжить, утверждая, что Chevron пытается отказаться от соглашения, рекомендованного австралийским арбитром по трудовым спорам.

Забастовка началась 8 сентября после того, как сотрудникам предприятий не удалось договориться с руководством об оплате и условиях труда. На фоне этого газ в Европе подорожал почти на десять процентов. Американская компания и профсоюз Offshore Alliance достигли соглашения 22 сентября. Работники заводов приняли предложения трудового регулятора по их требованиям, писало агентство Bloomberg.

Ранее газ в Европе подорожал почти на 15 процентов на фоне снижения закупок Египтом у Израиля, произошедшего после приостановки добычи на месторождении Тамар из-за войны с группировкой ХАМАС. Страна использует часть израильского импорта для удовлетворения местного спроса, а остальное предпочитает экспортировать в виде СПГ.