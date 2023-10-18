Политолог высказался о вероятности новой волны терроризма в Европе

Политолог Бышок считает преждевременным говорить о новой волне терроризма в ЕС

После атаки на мирных жителей в Брюсселе рано говорить о новой волне терроризма в странах Европейского союза (ЕС), считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о вероятности начала новых крупных атак радикальных группировок в регионе.

«Если ожидать какую-то серию всплеска терроризма, она будет связана не конкретно с этим инцидентом, а с динамикой на Ближнем Востоке, динамикой военных операций Израиля по отношению к сектору Газа и к другим, прилегающим к Израилю территориям. Но нужно понимать, что этот инцидент не требует дополнительной подготовки, организационной структуры. Сама по себе структура ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация) не предполагает какого-то формального членства с членскими взносами, карточками и съездами, где голосуют. Можно совершить все, что угодно, а потом назвать себя сторонником этой организации. Никто не скажет, что этот человек был лишним, потому что организация имеет сетевую структуру и в явочном порядке можно стать ее членом», — сказал он.

У людей арабского происхождения или мусульман, которые релоцировались в Европу, сохраняется сильная лояльность к региону Ближнего Востока. Они выражают свою лояльность либо какими-то мирными методами, например, демонстрациями, либо такими радикальными. Но мы видим, что мирные демонстрации проходят гораздо чаще, чем такие теракты. Пока говорить о новой волне не приходится, потому что это единичный случай Станислав Бышок кандидат политических наук

17 октября при задержании полиция Бельгии ликвидировала подозреваемого в нападении на двух футбольных фанатов из Швеции. У мужчины нашли оружие, которое было использовано при атаке.

Стрельба в столице Евросоюза произошла в понедельник вечером, 16 октября. Мужчина открыл огонь незадолго до начала матча между Бельгией и Швецией. Двоих болельщиков спасти не удалось. В социальных сетях мужчина опубликовал видео, где назвал себя сторонником запрещенной ИГИЛ. Он заявил, что уничтожил «неверных» и «отомстил за мусульман», которые отдают жизни за религию. На фоне этих событий власти Бельгии ввели максимальный уровень террористической опасности в стране.