Карпин отреагировал на критику сборной России Быстровым

Карпин в ответ на критику Быстрова заявил, что ничего не читает после матчей

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова экс-футболиста Владимира Быстрова, который раскритиковал национальную команду за игру в товарищеском матче против Кении. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам специалиста, у его подопечных не было проблем с мотивацией. «Есть другие проблемы, но, по мне, они больше игровые», — ответил Карпин.

Тренер также отметил, что ничего не смотрит и не читает после матчей. «Эпитеты Быстрова? Ничего не видел», — заявил Карпин.

17 октября Быстров упрекнул футболистов сборной России за отсутствие самоотдачи в игре с Кенией. «От кого спаслись? Вы понимаете, что сборная Кении — это просто дрова? Просто дровища! Они марафонцы хорошие, это факт. Но футболисты они плохие. Они недавно только бутсы начали носить и с мячом познакомились», — заявил Быстров.

Встреча между Россией и Кенией прошла на стадионе «Мардан» в турецкой Анталье. Игра завершилась со счетом 2:2.