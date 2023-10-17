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15:05, 17 октября 2023Спорт

Сборная России не проиграла ни одного матча за два года. Почему команду Карпина все равно критикуют?

Владимир Быстров возмутился ничьей сборной России в матче с Кенией

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров возмутился ничьей национальной команды в товарищеском матче с Кенией. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Экс-спортсмен назвал игру россиян кошмаром и ужасом. «От кого спаслись? Вы понимаете, что сборная Кении — это просто дрова? Просто дровища! Они марафонцы хорошие, это факт. Но футболисты они плохие. Они недавно только бутсы начали носить и с мячом познакомились», — заявил Быстров.

Бывший футболист также отметил, что игроки сборной России, которые получили шанс в матче с Кенией, им не воспользовались.

Такого соперника надо обыгрывать со счетом 3:0 или 4:0 с горящими глазами. После такого матча пара человек точно не приедет в сборную, их просто не надо вызывать

Владимир Быстров

Матч сборной России с Кенией завершился вничью

Игра прошла в понедельник, 16 октября, на стадионе «Титаник Мардан» в Турции. На восьмой минуте счет открыл форвард сборной России Александр Соболев, но еще до перерыва кенийцы вышли вперед усилиями Энтони Акуму и Масуда Джумы. В моментах с обоими забитыми мячами африканцев защитники сборной России допустили грубые ошибки. Уйти от поражения россиянам позволил гол Ивана Облякова в концовке встречи.

В рейтинге ФИФА сборная Кении находится на 109-м месте, портал Transfermarkt оценивает суммарную стоимость состава кенийцев в 23,35 миллиона евро, что соответствует аналогичному показателю у клуба Российской премьер-лиги «Оренбург». До матча в Турции россияне никогда не встречались с кенийцами. По мнению почетного президента Российского футбольного союза (РФС) Вячеслава Колоскова, результат поединка нельзя считать достойным.

Первый тайм произвел ужасное впечатление. Такое ощущение, что команды соревновались, кто больше ошибется. Футболисты играли в поддавки

Вячеслав Колосков

Карпин заявил о недооценке россиянами сборной Кении

По словам специалиста, его команда хорошо начала матч, забила быстрый гол, но пропустила необязательный ответный мяч. «Может, звучит как оправдание. Счет по игре», — добавил Карпин. Он также отметил, что во втором тайме россияне попытались переломить ход встречи, однако смогли начать играть только в конце матча. Карпин подчеркнул, что россияне недооценили соперника.

По мнению бывшего футболиста «Спартака» и сборной СССР Евгения Ловчева, Карпин допустил ошибку при выборе стартового состава. Специалист призвал главного тренера сборной отказаться от масштабной ротации игроков. «Обращаюсь конкретно к Карпину — прекращай нас дурить, раз за разом ставя разный состав. Дошло уже до того, что приезжает Александр Головин в сборную и говорит — я не всех по именам знаю. Это логично, потому что все время меняется состав», — написал Ловчев в своем Telegram-канале.

До матча с Кенией сборная России обыграла Камерун

12 октября команда Карпина встретилась на «ВТБ Арене» в Москве с Камеруном. Игра собрала приличную аудиторию в размере более 20 тысяч болельщиков. Сборная России начала матч очень активно. Хозяева атаковали большими силами, охотно шли в прессинг и явно рассчитывали на быстрый гол. Однако африканцы справились со стартовым натиском и с 15-й минуты выровняли игру, попутно начав сооружать опасные моменты у ворот россиян.

Дважды после выхода камерунцев один на один российскую сборную выручал голкипер Матвей Сафонов

Однако в конце тайма россияне вернули инициативу и соорудили несколько интересных атак. С ударом Далера Кузяева из пределов штрафной голкипер сборной Камеруна Фабрис Ондоа справился, а вот перед Федором Чаловым капитулировал. Россиянин добил мяч в сетку после своего же удара. Во втором тайме шансы забить были у обеих команд, но никто не смог отличиться. Россияне добыли важную победу, за которую получили очки для рейтинга ФИФА. Хавбек россиян Даниил Глебов в интервью «Чемпионату» отметил атмосферу на стадионе.

Когда выходили из подтрибунки, в начале игры, где-то даже слезу было охота пустить. Потому что свист и рев трибун — для нас это самое главное. Когда какое-то успешное действие, то трибуны взрываются! Для футболистов — это вообще топ!

Даниил Глебов

Лидер сборной России Головин пропустил матчи с Камеруном и Кенией из-за травмы

16 октября портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость российского полузащитника «Монако» Александра Головина, которая повысилась на 2 миллиона евро и достигла 30 миллионов. Столько же хавбек стоил на своем пике в 2018 году. Однако в матчах с Камеруном и Кенией россияне были вынуждены обойтись без ведущего игрока, находящегося в отличной форме. Головин прибыл в расположение национальной команды, прошел медобследование и, по словам главного тренера сборной Валерия Карпина, почувствовал дискомфорт «в том же месте, где у него была травма». Здоровьем игрока решили не рисковать и отправили его обратно в клуб.

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Помимо Головина сборная России из-за травм не могла рассчитывать на вызванных из московского «Локомотива» полузащитников Артема Карпукаса и Максима Глушенкова. Первый не приезжал в расположение национальной команды, а второй покинул его после того, как прошел медобследование.

Сборная Росси не играла в официальных матчах с осени 2021 года

Весной 2022-го подопечные Карпина должны были побороться за путевку на чемпионат мира в Катаре в стыковых матчах, однако Международная федерация футбола (ФИФА) бессрочно отстранила команду от всех турниров под своей эгидой. Аналогичное решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). С того момента сборная России играет только в товарищеских матчах, в которых не потерпела ни одного поражения, и почти все из них проходят за пределами страны. Игра с Камеруном стала первым поединком в России за последние два года.

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    Алексей Гусев
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