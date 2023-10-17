Матч сборной России против Кении назвали ужасным

Колосков назвал недостойным результатом ничью сборной России в матче с Кенией

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил результат товарищеского матча сборной России против Кении. Его слова приводит РИА Новости.

Колосков назвал ничью недостойным результатом. «Первый тайм произвел ужасное впечатление. Такое ощущение, что команды соревновались, кто больше ошибется. Футболисты играли в поддавки», — заявил он. Колосков отметил, что команда себя не проявила.

Встреча между Россией и Кенией прошла 16 октября в турецкой Анталье и завершилась со счетом 2:2. Первым ворота соперников на восьмой минуте поразил российский нападающий Александр Соболев. На 16-й минуте счет сравнял полузащитник Энтони Акуму. На 36-й минуте кенийцев вывел вперед форвард Масуд Чока. На 89-й минуте вырвал ничью для сборной России хавбек Иван Обляков.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России не смогла побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.