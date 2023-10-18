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16:36, 18 октября 2023Силовые структуры

Российского чиновника посадили на 13 лет со штрафом в 230 миллионов рублей

Экс-глава Росприроднадзора Самарской и Ульяновской областей сел на 13 лет

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Нижегородский районный суд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олега Кручинина по делу о коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

Российского экс-чиновника также оштрафовали на 230 миллионов рублей. Его адвокат заявил о массе нарушений в деле и пообещал обжаловать приговор.

По данным прокуратуры Нижегородской области, с февраля 2017-го по ноябрь 2021 года Кручинин получал незаконные вознаграждения от руководителей компаний, занимающихся вывозом отходов. Также ему платил за покровительство глава поднадзорного бюджетного учреждения. Общая сумма взяток составила 11,5 миллиона рублей.

Кручинин был привлечен к уголовной ответственности в ноябре 2021 года после получения взятки в особо крупном размере. Его арестовали. В августе прокурор Нижегородской области подал иск о конфискации имущества Кручинина и его близких родственников в доход государства стоимостью 32,5 миллиона рублей.

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    Любовь Ширижик
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