Месси ответил на вопрос об уходе из «Интер Майами»

Месси заявил, что не уйдет в аренду из-за невыхода «Интер Майами» в плей-офф MLS

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос об уходе из американского клуба. Его цитирует ESPN.

Форвард опроверг информацию, что может уйти в аренду. «Я не рассматриваю возможности ухода из команды. Жаль, что мы не смогли выйти в плей-офф турнира», — заявил он. Футболист рассказал, что в январе, после игр за сборную Аргентины и отпуска, вернется в клуб для подготовки к новому сезону.

8 октября «Интер Майами» лишился шансов на выход в плей-офф североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). При этом ранее сообщалось, что при вылете команды из турнира форвард может быть отдан в краткосрочную аренду в один из европейских клубов.

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.