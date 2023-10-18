Месси ответил на вопрос об уходе из «Интер Майами»
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос об уходе из американского клуба. Его цитирует ESPN.
Форвард опроверг информацию, что может уйти в аренду. «Я не рассматриваю возможности ухода из команды. Жаль, что мы не смогли выйти в плей-офф турнира», — заявил он. Футболист рассказал, что в январе, после игр за сборную Аргентины и отпуска, вернется в клуб для подготовки к новому сезону.
8 октября «Интер Майами» лишился шансов на выход в плей-офф североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). При этом ранее сообщалось, что при вылете команды из турнира форвард может быть отдан в краткосрочную аренду в один из европейских клубов.
36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.