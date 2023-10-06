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09:14, 6 октября 2023Спорт

Стало известно условие возвращения Месси в Европу

Inter Miami FC Hub: игрок «Интер Майами» Месси сможет уйти в аренду в Европу

Фото: Brad Penner / USA TODAY Sports / Reuters

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может вернуться в Европу. Условие возвращения назвал Inter Miami FC Hub в соцсети X.

По информации источника, игроки команды смогут уйти в краткосрочную аренду в европейские клубы. Это может произойти в том случае, если «Интер Майами» не выйдет в плей-офф Главной футбольной лиги (MLS).

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. Всего он провел за команду 12 матчей, в которых забил 11 мячей и совершил пять голевых передач.

С 2021 года аргентинец играл за «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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    Дарья Коршунова
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