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09:24, 8 октября 2023Спорт

«Интер Майами» с Месси лишился шансов на плей-офф MLS

Клуб Лионеля Месси «Интер Майами» уступил «Цинциннати» и не попал в плей-офф MLS

Фото: Megan Briggs / Getty Images

«Интер Майами» лишился шансов на плей-офф североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команда уступила «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу лидера турнира. Аргентинский форвард Лионель Месси вышел на поле на 55-й минуте и не отметился результативными действиями.

После 32 игр клуб Месси с 33 очками располагается на 14-строке Восточной конференции. Команда не сможет подняться на девятое место, которое гарантирует попадание в плей-офф.

Ранее Inter Miami FC Hub сообщал, что Месси может вернуться в Европу, если «Интер Майами» не выйдет в плей-офф. Отмечалось, что это может быть краткосрочная аренда в один из европейских клубов.

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.

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    Дарья Коршунова
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