Нетаньяху предупредил о долгой и трудной войне с ХАМАС
Борьба Израиля с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа будет трудной и долгой, потому что это «война другого рода с противником другого рода». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС.
Премьер обвинил боевиков ХАМАС в использовании гражданского населения в Газе в качестве живого щита. Нетаньяху отметил, что израильское правительство «едино и решительно настроено на то, чтобы привести Израиль к победе». Он также заверил, что страна продолжит работу над освобождением захваченных боевиками заложников и будет стремиться к минимизации потерь среди гражданского населения в палестинском анклаве.
Ранее премьер заявил о непричастности Израиля к удару по больнице в секторе Газа. Он возложил ответственность за произошедшее на «варваров-террористов», которые лишают жизни не только израильских, но и своих детей.