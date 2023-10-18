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16:21, 18 октября 2023Мир

Нетаньяху предупредил о долгой и трудной войне с ХАМАС

Нетаньяху: война с ХАМАС будет долгой и трудной, но Израиль победит в ней

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Борьба Израиля с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа будет трудной и долгой, потому что это «война другого рода с противником другого рода». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС.

Премьер обвинил боевиков ХАМАС в использовании гражданского населения в Газе в качестве живого щита. Нетаньяху отметил, что израильское правительство «едино и решительно настроено на то, чтобы привести Израиль к победе». Он также заверил, что страна продолжит работу над освобождением захваченных боевиками заложников и будет стремиться к минимизации потерь среди гражданского населения в палестинском анклаве.

Ранее премьер заявил о непричастности Израиля к удару по больнице в секторе Газа. Он возложил ответственность за произошедшее на «варваров-террористов», которые лишают жизни не только израильских, но и своих детей.

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    Дарья Балацкая
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