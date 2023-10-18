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17:41, 18 октября 2023Забота о себе

Россиян предупредили об опасных последствиях перенесенного коронавируса

Терапевт Миронова: после коронавируса возрастает риск тромбоза и диабета

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Терапевт Юлия Миронова предупредила, что постковидный синдром может спровоцировать ряд серьезных проблем со здоровьем, в том числе привести к тромбозу. Ее слова приводят «Известия».

По словам врача, после перенесенного коронавируса большинство людей восстанавливаются в течение нескольких дней или недель. Заподозрить постковидный синдром можно лишь в случае, если жалобы на плохое самочувствие сохраняются спустя месяц и дольше после выздоровления.

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Миронова обратила внимание россиян на то, что после перенесенного в тяжелой форме коронавируса существенно возрастает риск образования тромбов, сахарного диабета, проблем с сердцем и других опасных последствий.

У некоторых людей, чаще у тех, кто перенес коронавирус в тяжелой форме, наблюдаются мультиорганные поражения (одновременно поражение почек, сердца, легких, кожи и/или мозга) или аутоиммунные состояния, симптомы которых сохраняются неделями, месяцами или даже годами после заболевания

Юлия Миронова врач-терапевт

Среди серьезных побочных эффектов перенесенной инфекции Миронова также выделила одышку и долго не проходящий кашель. Помимо этого, многие люди жалуются на повышенную утомляемость, снижение памяти, трудности с концентрацией и учащенное сердцебиение, добавила терапевт.

Ранее корейские ученые назвали новые последствия коронавируса. Согласно результатам проведенного ими исследования, перенесенная вирусная инфекция может привести к аутоиммунным заболеваниям.

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    Наталья Обрядина
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